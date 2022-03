Cresce número de municípios capixabas no Mapa do Turismo Brasileiro

Por Redação - Redação 12

Advertisement

Advertisement

O Espírito Santo conta agora com 67 municípios no Mapa do Turismo Brasileiro. O crescimento é resultado do trabalho da Secretaria de Turismo, por meio da Gerência de Gestão do Turismo (Gestur), com os gestores municipais. Na nova versão, 13 novos municípios passam a integrar o Mapa, que é dividido em 10 regiões turísticas do Estado.

Continua depois da publicidade

O Mapa apresenta o recorte territorial dos municípios que serão prioritariamente trabalhados para o fomento das políticas públicas de turismo.

O instrumento integra o Programa Nacional de Regionalização do Turismo Brasileiro. A atualização do Mapa é fundamental para que os Governos Federal e Estadual conheçam os municípios e possam planejar as políticas públicas necessárias ao desenvolvimento do setor.

“Parabenizo o resultado alcançado, fruto de um trabalho de conscientização e mobilização dos gestores que perceberam o valor do turismo como oportunidade de incremento da economia nos municípios, estimulando a regularização e, agora, usufruindo do conjunto de ações e de investimentos direcionados a estas cidades”, afirmou a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro.

Continua depois da publicidade

Para integrar o Mapa do Turismo, o município precisa comprovar a existência de órgão ou setor município responsável pela pasta do turismo; existência de orçamento anual destinado ao fomento do turismo; ter Conselho Municipal de Turismo instituído por lei e ativo e ter, no mínimo, três prestadores de serviços turísticos em situação regular no Sistema de Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos – CADASTUR.

Nova composição

Passam a compor o Mapa do Turismo capixaba os municípios de Ponto Belo, Pedro Canário, Ecoporanga, Barra de São Francisco, Jaguaré, Sooretama, Rio Bananal, Baixo Guandu, São Roque do Canaã, Laranja da Terra, Marataízes, São José do Calçado e Bom Jesus do Norte.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O município de Alfredo Chaves foi o único município a mudar de região turística, saindo da Região da Costa e da Imigração e indo para a Região Montanhas Capixabas. Assim como a Região antes chamada Região Turística Pedras, Pão e Mel passa a ser denominada por Região Turística Caminhos do Café, Pedras e Cachoeiras Noroeste Capixaba.

O Espírito Santo se mantém dividido em 10 Regiões Turísticas (RT). São elas:

RT Caminhos do Café, Pedras e Cachoeiras Noroeste Capixaba

RT da Costa e da Imigração

RT do Caparaó

RT do Verde e das Águas

RT Doce Pontões Capixaba

RT Doce Terra Morena

RT dos Imigrantes

RT Metropolitana

RT Montanhas Capixabas

RT Sul Capixaba dos Vales e Café.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].