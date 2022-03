Coronel da PM assume Secretaria da Segurança Pública no Espírito Santo

Por Redação - Redação 12

Advertisement

Advertisement

O Governo do Estado informa que o coronel da Polícia Militar, Márcio Celante Weolffel, de 53 anos, vai assumir a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). O novo secretário é natural de Vitória, bacharel em Administração (Ufes) e especialista em Segurança Pública (Ufes). O coronel Celante assume o cargo no próximo sábado (2).

Continua depois da publicidade

Esteve, desde o dia 2 de setembro de 2021, como subsecretário de Integração Institucional da Sesp, atuando à frente de importantes ações, como a Operação Estado Presente. Antes de se tornar coronel da reserva, desempenhou diversas funções na PMES.

Dentre elas, foi chefe do Estado-Maior Geral, comandante da Academia de Polícia Militar, Comandante da Escola de Formação de Oficiais da Academia de Polícia Militar, diretor de ensino e subcomandante-geral. Também atuou como ajudante de ordens do governador na Casa Militar do Governo do Estado e como gerente do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].