Concurso Miss Jovem Guarda de Cachoeiro será nesta sexta-feira na Praça de Fátima

Por Redação - Redação 10

Nesta sexta-feira (1), a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim realizará, pela primeira vez, o concurso Miss Jovem Guarda. A atração abre o Aniversário do Rei 2022, programação que o município promoverá ao longo de abril, em comemoração aos 81 anos do cantor cachoeirense Roberto Carlos.

O público poderá acompanhar a atividade a partir das 18h, no Circo da Cultura da Praça de Fátima, no Centro. A organização é da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que lançou edital em janeiro para inscrever as moradores de Cachoeiro que quisessem participar do concurso.

Duas candidatas estão classificadas para a disputa. Elas serão avaliadas por uma comissão de três jurados, que vão analisar quesitos como simpatia, elegância, postura, desenvoltura (fluidez, desembaraço durante a apresentação), mas também o conhecimento sobre a vida e carreira de Roberto Carlos, comunicação verbal e aptidão artística para apresentação no dia do concurso e engajamento para com causas sociais, culturais e/ou ambientais.

A vencedora levará para casa um prêmio de R$ 3 mil. Além disso, ganhará o direito de acompanhar, como uma espécie de embaixadora, todos os eventos culturais realizados pela Prefeitura ao longo do ano.

“O concurso da Miss Jovem Guarda vem para completar as ações de comemoração do aniversário de Roberto Carlos com leveza e alegria, proporcionando mais conhecimento sobre a carreira e a obra deste grande ídolo”, afirma a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

Concurso e mais na programação

A programação do Aniversário do Rei 2022 também conta com atrações como a final do Quiz nas Escolas (jogo de perguntas e respostas sobre o artista), concurso nacional de covers de Roberto Carlos, City Tour, concurso de fãs “Minha História com o Rei” e o show “Elas Cantam Roberto em Cachoeiro”.

