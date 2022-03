Comissão da Ales aprova convocação de secretário de Justiça para falar de situação dos presídios

Por Redação - Redação 11

Advertisement

Advertisement

Por três votos a dois, a Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou, nesta segunda-feira (28), ofício do deputado Delegado Danilo Bahiense (PL) solicitando a convocação do secretário de Justiça, Marcello Paiva de Mello, para participar de reunião do colegiado.

Continua depois da publicidade

O objetivo, de acordo com o documento, é debater problemas relacionados ao sistema penitenciário estadual. O requerimento para convocação do secretário será enviado ao Plenário para votação pela totalidade dos deputados estaduais.

Votaram a favor da convocação, na Comissão de Segurança, os deputados Danilo Bahiense, Capitão Assumção (PL) e Theodorico Ferraço (DEM). Foram contrários Luciano Machado (PV) e Dr. Emílio Mameri (PSDB). O presidente Luiz Durão (PDT) se absteve da votação.

Após a proclamação do resultado pelo presidente, o deputado Freitas (PSB), que participava da reunião de forma virtual, manifestou seu voto contrário.

Mas Durão não contou o voto do parlamentar, pois já havia proclamado o resultado final.

Continua depois da publicidade

Autor do requerimento, Bahiense questionou se existe necessidade do pedido de convocação passar pelo Plenário. Segundo o deputado, existe divergência de entendimento entre a Constituição Estadual e o Regimento Interno da Assembleia Legislativa (Ales). O deputado Luiz Durão informou que consultaria a Procuradoria da Casa sobre o assunto.

Em entrevista, Bahiense explicou que existem vários problemas na área da segurança pública no Espírito Santo e que os secretários de Segurança, Alexandre Ofranti Ramalho, e de Justiça, Marcello Paiva de Mello, já foram convidados pelos deputados para prestar esclarecimentos em colegiados da Casa e não compareceram.

A convocação do titular da Sejus é, segundo Bahiense, para tratar de temas relacionados às condições de trabalho dos policiais penais, entre outros assuntos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Polícia penal

A reunião do colegiado foi acompanhada pelos policiais penais, que lotaram o Plenário Dirceu Cardoso. Nas galerias, cartazes com denúncias de assédio moral e pedidos para o recebimento de adicionais noturnos e de risco de vida, entre outras reivindicações.

O presidente Luiz Durão abriu espaço para que um dos representantes falasse em nome da categoria. Quem discursou foi o servidor Harley Taboada, que listou os problemas que, segundo ele, são enfrentados pela classe: baixos salários, superlotação dos presídios, excesso de trabalho, falta de informação sobre a regulamentação do plano de carreira, assédio moral e perseguições. Ele comemorou a aprovação do requerimento de convocação do titular da Sejus para esclarecer sobre esses temas.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].