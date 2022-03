Começam os trabalhos para reforma do Parque de Exposição do Aeroporto

Por Redação - Redação 40

Os serviços preparatórios para construção do pavilhão do centro de eventos no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa começaram nesta segunda-feira (28), em Cachoeiro. A ordem de serviço para início dos trabalhos foi assinada pelo prefeito Victor Coelho na sexta-feira (25).

A empresa contratada pela Prefeitura para executar a obra está trabalhando na instalação do canteiro de obras e na demolição dos antigos pavilhões.

A construção do centro de eventos, que terá 9.600 metros quadrados, é a primeira etapa do projeto de reforma completa do Parque. Nessa fase, também haverá obras de nivelamento e adequações nos banheiros e estruturas sanitárias.

“Depois da retirada dos antigos pavilhões, que estão deteriorados, serão preparadas as fundações do novo pavilhão. Em seguida, teremos a montagem da estrutura e a fase de acabamento, para entrega da obra. O prazo para conclusão dos serviços é de 150 dias”, explica o secretário municipal de Obras, Rodrigo Bolelli.

Localizado no bairro Aeroporto, o Parque de Exposição é o principal espaço para a realização de grandes eventos em Cachoeiro. Edições da Cachoeiro Stone Fair, da ExpoSul Rural, da Feira da Bondade e atrações da festa da cidade ocorrem no local.

“O Parque tem grande importância no cenário econômico regional e há muitos anos necessita de uma reforma. Estamos começando pela construção de um moderno e bonito centro de eventos, para garantir a expositores, organizadores de eventos e ao público visitante um espaço de excelência, o que vai atrair ainda mais eventos para nosso município, gerando negócios e movimentando a nossa economia”, frisa o prefeito Victor Coelho.

A construção do centro de eventos terá um investimento de R$ 8.356.957,52, com recursos federais e contrapartida municipal – com recursos de operação de crédito para projetos estruturantes.

Etapas futuras

Os investimentos no Parque de Exposição não vão parar na construção do centro de eventos. Uma segunda fase da revitalização prevê a construção de um espaço de lazer público, que atenderá os moradores do entorno do local, além da reforma do parque agropecuário.

Também está sendo planejada uma terceira etapa, que contempla a construção de um centro de convenções anexo ao centro de eventos. Será um edifício com dois pavimentos de 84×36 m, totalizando, aproximadamente, 6.000 metros quadrados, que deverá contar com auditório multiuso com capacidade para 3 mil pessoas.

