Com chuva e altas temperaturas, cuidados com a dengue devem ser reforçados

Por Redação - Redação 23

Advertisement

Advertisement

A chuva forte atingiu diversos municípios do Espírito Santo nos últimos dias. Além dos transtornos causados pelos alagamentos, outro problema associado ao acumulado de chuva e às altas temperaturas é a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya.

Continua depois da publicidade

Com o compromisso de alertar a população, a BRK em Cachoeiro de Itapemirim ressalta os cuidados para evitar a proliferação do mosquito, uma vez que a prevenção também está relacionada à utilização correta dos serviços de água e esgoto. No site www.busqueporprevencao.com.br, a concessionária traz mais informações sobre como prevenir a dengue.

O responsável pela área de Meio Ambiente da BRK em Cachoeiro, Paulo Breda, explica que alguns serviços estão intimamente ligados à proliferação de doenças, sendo que a forma mais eficaz de combater doenças como a dengue, a zika e a chikungunya é eliminando o acúmulo de água que pode ocorrer com as chuvas.

“O acesso à coleta de esgoto evita esse acúmulo nas vias públicas. Do mesmo modo, é fundamental que se tenha cuidado com o armazenamento da água em caixas d’água para impedir que ela vire um grande criadouro do mosquito, fazendo a verificação da vedação e a limpeza da caixa no mínimo a cada seis meses”, afirma.

Continua depois da publicidade

Breda orienta que as pessoas fiquem atentas quanto à existência de possíveis focos do mosquito em casa e no bairro onde moram, reforçando atitudes para a prevenção. “O mosquito transmissor da dengue também se desenvolve na água suja, por isso é importante ter atenção para não deixar água acumulada em lajes e pisos, proteger ralos sem vedação com tela, não estocar água em baldes ou galões sem tampa, dar descarga semanalmente em vasos sanitários sem uso, entre outros cuidados”, alerta.

O gestor ainda destaca que, para evitar extravasamentos e entupimentos nas redes de esgoto, a BRK mantém uma rotina preventiva contínua de limpeza das redes. “Apesar desta limpeza, é o uso correto das redes pela população, evitando o descarte de resíduos em ralos, pias e vasos sanitários, que fará com que situações de entupimentos e retornos sejam evitadas”, completa.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].