Cesar Colnago: "Entrei no PSD para disputar a eleição na chapa majoritária"

Por Basílio Machado - Basílio Machado 19

Após 30 anos no PSDB, o médico Cesar Colnago, que foi vice-governador na última gestão de Paulo Hartung, deixou a legenda após desacertos políticos com o atual comando do partido. Colnago já estava fazendo sua pré-campanha para ser o candidato a governador pelo PSDB, quando foi desautorizado pelo presidente da legenda, Vandinho Leite.

Colnago assinou sua filiação no PSD, que tem à frente o ex-deputado José Carlinhos. Para o AQUINOTÍCIAS.COM, disse esta tarde que entrou no PSD após muita reflexão e diálogo. Seu nome está posto para disputar uma das vagas majoritárias na chapa da legenda, seja de senador, governador ou de vice-governador.

Com sete mantados eletivos, o pré-candidato não vê problemas e acha até natural que o atual prefeito de Linhares, Guerino Zanon, também esteja pleiteando a indicação para disputar o governo pelo partido. Segundo disse, não há previsão de prévias para a escolha. “Vai haver um entendimento entre políticos maduros, o partido também vai conversar com outros partidos aliados para tomar essa decisão mais adiante” – disse.

O médico também frisou que desconhece a existência de negociações entre o PSD e o Republicanos, que tem como pré-candidato ao governo o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso. “Não tenho essa informação, mas existe sempre a capacidade de se negociar, o José Calinhos é experiente e está cuidando das coligações, é uma decisão interna de cada partido”, completou.

Quanto à entrada do ex-senador Ricardo Ferraço no PSDB, Colnado comenta que não pesou em sua decisão. “Sempre tivemos boa relação, eu já vinha há 15 dias estudando minha decisão e o Ricardo chegou depois”, comentou.

Em relação à participação do ex-governador Paulo Hartung na sua decisão, Cesar Colnago negou. Ele não nega que mantém uma boa relação e dialoga com o ex-governador, entretanto, afirma que a tomada de decisão foi feita juntamente com a direção do PSD e seu presidente, José Carlinhos. “Temos uma relação política histórica” – finalizou.

