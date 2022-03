Centro Social do Idoso de Anchieta retoma as atividades presenciais

Por Redação - Redação 10

O Centro Social do Idoso de Anchieta, retoma seus atendimentos oferecidas à população maior de 60 anos. O local disponibiliza atividades como: ginástica sênior, pilates, ginástica terapêutica, artesanato, oficina mente viva e acolhimento psicológico, de acordo com o cronograma do espaço.

Atualmente, o Centro Social conta com 480 usuários ativos e cerca de 975 inscritos. De acordo com Emanuele Santos Moreli, coordenadora do local, “uma busca por informações, para um levantamento mais preciso, sobre os alunos inativos, já está sendo feita, por meio de vista as residências dos idosos, o objetivo é ajudar a trazê-los novamente ao convívio social”, explica.

Após apuração das informações, os idosos inscritos que não tiverem condições de frequentar o espaço, passarão a ter o acompanhamento da equipe. Além das atividades funcionais e lúdicas, o centro também promove eventos comemorativos e outras ações, a finalidade é fortalecer o convívio e o vínculo entre os alunos.

“O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Pessoa Idosa tem por objetivo, proporcionar melhor qualidade de vida aos seus usuários através de momentos de convivência harmoniosa, com trocas de experiências e atividades lúdico-recreativas”, destaca Flávio Sant’Anna secretário de Assistência Social.

Centro Social do Idoso

Se você trem mais de 60 anos, é morador de Anchieta e tem interesse de participar das ações promovidas na instituição, compareça ao Centro Social do Idoso de Anchieta, das 7h às 16h, de segunda a sexta. Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar documentos pessoais e comprovante de vacinação contra Covid-19.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Pessoa Idosa

Endereço: Rua Hilda Simões Nunes, 534, bairro Alvorada, Anchieta

Tel.: (28) 3536-3674

