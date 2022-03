Casados há 15 anos, empresário e advogada assumem trisal com influencer

Por Redação - Redação 182

Graziela Veras Parrião Lutosa, 31, e Diogo Mateus Simon, 33, se conheceram na adolescência quando estudavam juntos em uma escola de Palmas, em Tocantins. Eles estão juntos há 15 anos, mas em 2020, o casal decidiu seguir o conselho de amigo, que mudou suas vidas completamente.

“Um amigo começou uma brincadeira perguntando se eu tinha coragem de me relacionar com outra mulher, na hora eu disse que sim. Depois, eu cheguei no Diogo e falei: ‘Poxa, eu acho que queria ter essa experiência. O Diogo gostou da ideia e foi assim que começou”, contou Graziela ao portal de notícias G1.

Algum tempo depois, o casal conheceu a influencer Natália Bezerra da Silva, 26, por meio de amigos em comum e passaram a investir na moça. No início, a jovem ficou meio receosa com as investidas do casal e não correspondeu. Após Graziela e Diogo desistirem, Natália voltou atrás e cedeu, formando um trisal.

O trisal

Depois de algum tempo vivendo o romance a três às escuras, eles decidiram criar um perfil no Instagram para mostrar ao mundo que o amor pode ser livre. Conheça um pouco mais sobre o Vivendo a Três.

