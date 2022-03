Cão caramelo viraliza ao deitar ao lado de suspeitos durante abordagem policial

Por Redação - Redação 68

Um cão da raça vira-lata, o famoso ‘caramelo brasileiro’, chamou a atenção de uma equipe da Polícia Militar ao se deitar com dois suspeitos durante uma abordagem em Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba.

Ao ver os homens sendo revistados com as mãos algemadas no chão, o cão de rua também deitou e encolheu as patas. Diante do comportamento diferente, a equipe decidiu fotografar a cena, que viralizou na internet.

“Achei que o cachorro foi bem parceiro dos caras. Foi estranho, porque ele não conhecia eles, mas se compadeceu e deitou do lado dos caras”, disse o policial que fez a abordagem.

O policial informou que em Itaperuçu não há nenhum serviço de canil do município, por isso, o simpático cão não foi recolhido e foi embora.

“Foi bem incomum, algo raro de acontecer. Por isso eu tirei a foto, que depois vazou de um grupo fechado e viralizou. Uma situação boa para descontrair”, contou.

Conforme a PM, as prisões ocorreram após os suspeitos tentarem fugir ao verem a polícia. O carona da moto foi preso por porte ilegal de arma de fogo, e o motociclista suspeito foi detido porque pilotava uma moto adulterada.

Cão caramelo

Não é de hoje que o vira-lata caramelo está presente na vida do brasileiro. Seja porque você tem um ou porque cruza com eles nas ruas, muitos veem o pet praticamente todos os dias.

No entanto, de uns tempos para cá e graças à internet, esse cachorro cor caramelo se tornou fenômeno de popularidade. E mais: muitos já o consideram um símbolo nacional, fazendo campanhas para oficializá-lo como raça brasileira.

