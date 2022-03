Caixa autoriza ampliação do Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim

Por Redação - Redação 34

“Orgulho e dedicação” foram as palavras utilizadas pelo deputado federal e vice-líder do governo na Câmara, Evair de Melo, ao anunciar, na tarde dessa sexta-feira (18), a autorização concedida pela Caixa Econômica Federal (CEF) para o início das obras de reforma, ampliação e modernização do maior pavilhão coberto do Espírito Santo. Trata-se do Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, localizado no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, onde o município realiza diversos eventos, entre eles, do setor agropecuário.

Segundo Evair, as obras liberadas pela Caixa vão tornar o espaço em uma referência estadual, não só para as exposições agropecuárias, mas também para a realização de feiras, shows e atividades que possam promover maior integração entre os municípios da região Sul.

Com a emenda parlamentar de R$ 8 milhões destinada pelo deputado, o parque será transformado em um grande centro, com instalações amplas e modernas, com completa infraestrutura.

O parlamentar disse ainda, que o Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa é o único local no Sul do Estado, com capacidade para receber um público superior a 20 mil pessoas por dia.

No espaço acontecem os eventos mais importantes da região, como a Exposul Rural, a Feira da Bondade e a Festa de Cachoeiro, além da Feira Internacional do Mármore e do Granito, que reúne um grande número de participantes, incluindo os maiores empresários e produtores de rochas ornamentais do Brasil e do mundo.

