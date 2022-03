Cachoeiro oferece testes rápidos gratuitos de HIV e outras ISTs. Saiba como fazer!

Por Redação - Redação 21

Quem precisa realizar exames para diagnosticar Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) pode contar, em Cachoeiro, com o atendimento do Centro De Referência em Infectologia “Abel Santana” (Crias), da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), que funciona na rua Mário Imperial, bairro Ferroviários, próximo à escola Anacleto Ramos.

No local, são realizados testes rápidos para detecção das ISTs e, em caso de resultado positivo, o tratamento é iniciado imediatamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar que inclui médico, psicólogo, nutricionista, farmacêutico e outros profissionais da saúde disponíveis que atuam no Crias.

Além disso, o espaço também oferece atendimentos em Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e Profilaxia Pós-Exposição (PEP), ambas utilizadas para prevenir o HIV.

A PrEP consiste no uso preventivo de medicamentos antirretrovirais antes da exposição sexual ao vírus, para reduzir a probabilidade de infecção pelo HIV. Os médicos prescrevem a PrEP para populações em situação de maior vulnerabilidade e que tenham práticas de maior risco para infecção da doença, como, por exemplo, casais sorodiferentes.

Infecção pelo HPV

Já a PEP é uma medida de prevenção de urgência à infecção pelo HIV, que consiste no uso de medicamentos para reduzir o risco de adquirir essas infecções. Deve ser utilizada após qualquer situação em que exista risco de contágio, tais como: violência sexual, relação sexual desprotegida e acidente ocupacional (com instrumentos perfurocortantes ou contato direto com material biológico).

De acordo com a Semus, mensalmente, são realizados mais de 600 atendimentos no local, o que inclui consultas com os profissionais disponíveis e, também, realização de testes rápidos.

“O Crias conta com uma equipe muito bem preparada para atender quem busca por diagnósticos ou tratamentos de ISTs. Além disso, outro trabalho de destaque realizado no local são as ações de conscientização sobre essas doenças, com o objetivo de orientar as pessoas quanto à importância do uso do preservativo, do diagnóstico precoce e do devido acompanhamento profissional para os pacientes”, destaca o secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

Atendimento em Cachoeiro

O Centro De Referência em Infectologia “Abel Santana” funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, na rua Mario Imperial, número 23, bairro Ferroviários (próximo à escola Anacleto Ramos). Dúvidas sobre os atendimentos e serviços oferecidos podem ser sanadas pelos telefones: (28) 3155-5387 e 3511-8246.

