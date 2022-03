Cachoeiro comemora Dia da Mulher com evento na Praça de Fátima

Por Redação - Redação 10

Nesta terça-feira (8), data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Cachoeiro, por meio de suas secretarias municipais, realizará o evento “Cuidando Delas”, com diversos serviços voltados para cuidar e valorizar as mulheres cachoeirenses. A ação terá início a partir das 13h, no Circo da Cultura, localizado na Praça de Fátima, avenida Beira-Rio.

Servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) estarão no local, com a oferta de serviços como aferição de pressão arterial e glicemia, vacinação contra Covid-19, Hepatite B, antitetânica e DTPa para gestantes. A pasta também realizará uma palestra com sobre cuidados e prevenção do câncer de colo uterino.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) também estará presente na Praça de Fátima, com a realização de palestras sobre empreendedorismo e disponibilização de serviços como o Cadastro de Artesão e Trabalhador Manual para emissão de carteirinha do Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab), realização de Teste de Aptidão (Classificação dos Trabalhos) e Balcão de Empregos.

O evento contará, também, com a participação da subseção de Cachoeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), prestando orientação jurídica gratuita às mulheres.

Além disso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) enviará servidores ao local para orientar as mulheres quanto aos serviços sociais desenvolvidos ou executados pela pasta, como o programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho).

Para animar o público presente, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) realizará, próximo ao fim do evento, às 19h, uma aula gratuita de dança mix.

“Nesse 8 de março, Cachoeiro irá celebrar o Dia Internacional da Mulher cuidando da mulher cachoeirense, aproximando-as dos mais variados serviços que possam melhorar sua qualidade de vida, seja na saúde, empregabilidade, nas questões da justiça ou até mesmo na área social. Nossa comemoração será cuidando delas”, salienta Fayda Belo, coordenadora executiva de Cidadania, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres da Prefeitura de Cachoeiro.

Outras atividades da programação do Mês da Mulher

Também nesta terça (8), às 8h30, a Secretaria Municipal de Educação (Seme) realizará, em seu auditório, localizado no bairro Coronel Borges, uma mesa redonda, com o objetivo de valorizar e reconhecer as conquistas dos direitos femininos a respeito da igualdade entre os gêneros. O encontro, que terá participação de psicólogos e representantes da Delegacia da Mulher, poderá ser acompanhado, também, pelo canal oficial da Seme no YouTube.

No Centro de Atenção Psicossocial (Caps-ad), que fica no bairro Otton Marins, acontecerá, a partir das 9h, uma palestra sobre o tema “violência doméstica e familiar”. O foco é refletir e conscientizar sobre os diversos tipos de violências (física, sexual, moral, psicológica e patrimonial), sofridas pelas mulheres.

Fechando a programação da manhã, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Cachoeiro realizará, por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, palestras sobre os temas “Trabalhando a Autoestima” e “Cuide-se”, além de dinâmicas e sorteios de Brindes.

Na parte da tarde, a partir das 15h, a Secretaria Municipal de Administração (Semad) promoverá, no 4º andar de seu edifício-sede, uma palestra da Escola do Servidor com o tema “Mulheres Multifuncionais”, apresentada pela empresária Roberta dos Santos Viana.

Confira a programação completa do Mês da Mulher em www.cachoeiro.es.gov.br.

Competições femininas na Temporada de Areia

Na noite desta terça-feira (8), a Semesp dará início aos jogos femininos da Temporada de Areia – série de torneios esportivos de esportes de verão promovida pela pasta.

A partir das 19h, na quadra da Associação de Moradores do bairro Amarelo (Amobam), as mulheres começarão as disputas pelos títulos nas modalidades de voleibol de areia e beach tennis. Os portões serão abertos ao público às 18h30. A entrada é gratuita.

