Bolsa Atleta: últimas semanas para inscrição no programa em Cachoeiro

Os esportistas interessados em participar do novo edital do programa Bolsa Atleta Cachoeiro, da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), têm até o dia 17 de março para se inscreverem e solicitarem o auxílio.

As inscrições devem ser feitas no setor de Protocolo da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfa) – rua 25 de março, em frente ao Shopping Cachoeiro.

Devido aos protocolos de combate à pandemia de Covid-19, o atendimento deve ser agendado pelo site: agendamento.cachoeiro.es.gov.br/geral.

Ao todo, serão concedidas 28 bolsas, em um período de 12 meses, sendo: dez bolsas no valor de R$ 200 mensais para a categoria Estudantil; 10 de R$ 400 mensais para a categoria Estadual; seis de R$ 500 mensais para a categoria Nacional; e duas no valor de R$ 750 mensais para a Internacional.

Podem se inscrever atletas, paratletas e atletas guias amadores em plena atividade esportiva, que estejam de acordo com os critérios e com as respectivas categorias, previstos no edital.

De acordo com a Semesp, o Bolsa Atleta Cachoeiro é concedido para custear gastos com alimentação, assistência médica, odontológica, psicológica, nutricional e fisioterápica, medicamentos, suplementos alimentares, transporte ou para participar de treinamentos e competições, aquisição de material esportivo, vestimenta, pagamentos de técnicos e de mensalidades de academia de ginástica

O edital, com todas as orientações para participação – incluindo a ficha de inscrição –, podem ser acessados no site cachoeiro.es.gov.br/editais.

Cronograma do edital 001/2022 da Semesp – Bolsa Atleta Cachoeiro

Período de inscrições: 9 de fevereiro a 17 de março

Divulgação do resultado preliminar: 28 de março

Recurso de resultado preliminar: 29 a 31 de março

Divulgação do resultado final: 6 de abril

