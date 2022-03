Atenção | Vacinas contra a gripe e a Covid-19 podem ser tomadas no mesmo dia

Por Redação - Redação 14

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro deu início, nesta segunda-feira (28), à primeira etapa da campanha de vacinação contra a gripe, voltada para as pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. A Semus lembra às pessoas desses grupos que também é possível aproveitar a oportunidade para colocar em dia a imunização contra a Covid-19. As duas vacinas podem ser administradas no mesmo dia.

“A aplicação dos dois imunizantes no mesmo dia foi liberada ainda no ano passado pelo Ministério da Saúde, por meio da nota técnica Nº 1203. É seguro e não há nenhum prejuízo à eficácia deles”, explica o secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

No caso dos idosos que estão com a terceira dose contra a Covid-19 pendente, aproveitar a ida à sala de vacina para tomá-la é uma forma não apenas de aumentar a proteção contra o coronavírus, mas de ajudar o município e a região em que está inserido a alcançar uma das metas vacinais exigidas para a classificação de risco muito baixo (azul) no mapa estadual da pandemia.

Atualmente, 3,03% dos idosos da Microrregião Central Sul ainda precisam tomar a dose de reforço para a meta de 90% ser atingida.

Vacinação infantil

A Semus ressalta ainda que as crianças de 5 a 11 anos também podem tomar a vacina contra a Covid-19 de forma simultânea com outros imunizantes que compõem o Programa Nacional de Imunizações.

“É muito importante que os pais, ao levarem seus filhos às salas de vacinação para receberem vacinas de rotina, aproveitem para imunizá-los também contra a Covid-19. Nossas equipes estão preparadas para esclarecer quaisquer dúvidas”, frisa o secretário de Saúde.

Localizadas em unidades básicas de saúde e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu, as salas de vacinação funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

