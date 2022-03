Associada do Sicoob Credirochas supera câncer e comemora parceria com cooperativa

Por Redação - Redação 66

Advertisement

Advertisement

Histórias de superação vividas por mulheres se tornam ainda mais representativas e especiais no mês dedicado a elas. Associada do Sicoob Credirochas desde dezembro de 2013, Valdiana Aparecida Costalonga Garbelotto, de 42 anos, superou uma fase complicada em sua vida.

Continua depois da publicidade

Aos 41 anos, ela, que mora em Cachoeiro de Itapemirim, foi diagnosticada com câncer de mama. Apesar do susto, a assistência prestada pelo Seguro Vida Mulher fez toda a diferença para os processos de tratamento e cirurgia.

Com cobertura para ‘doenças graves’, a cooperada foi assistida rapidamente com o valor do prêmio contratado.

“Também tinha capitalização e a resgatei integralmente, antes do prazo. Com o prêmio recebido, além de me ajudar com despesas de tratamento, fiquei tranquila, pois, caso me afastasse do trabalho e entrasse pelo INSS, minha renda iria diminuir por ser auxílio doença. Assim, minha família e eu iríamos sofrer alteração no nível de vida, sendo que já estávamos sofrendo bastante com o diagnóstico”, contou Valdiana.

Continua depois da publicidade

Vitoriosa no tratamento, ela também comemora a parceria com o Sicoob. Colaboradora da empresa Magnitos, ela já contratou vários produtos da instituição financeira. Segundo ela, tudo por conta da credibilidade e das vantagens oferecidas pelo Sicoob ES.

“Já tive e fiz novos títulos de capitalização, tenho cartões de crédito, seguro de vida e seguro residencial e aplicações em CDB”, destacou a associada.

Associada acompanhará prestação de contas

Ela é uma das cooperadas que vão acompanhar a prestação de contas do Sicoob Credirochas, cuja sede é em Cachoeiro de Itapemirim.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O Sicoob ES, maior grupo empresarial do Espírito Santo, deu início a mais um ciclo de prestação de contas aos seus mais de 500 mil associados. O Credirochas, uma das sete cooperativas do grupo, terá programações até abril próximo.

Os eventos, nos quais são apresentados os resultados alcançados pela cooperativa financeira, estão sendo realizados de forma virtual, por meio do aplicativo Sicoob Moob.

Um dos pontos a serem destacados na prestação é que a agência do bairro Aeroporto, em Cachoeiro, alcançou o porte 4 (quanto maior o número, mais alto o faturamento).

Isso quer dizer que a unidade tem grande capacidade econômica por conta do faturamento anual bruto alcançado.

Resultados

“Vamos apresentar os resultados da nossa cooperativa e demonstrar como os negócios foram impulsionados, ao mesmo tempo que apoiamos o desenvolvimento econômico e social dos associados e das comunidades onde estamos presentes. Os associados do Sicoob Credirochas encontram na cooperativa a mesma segurança que os clientes dos bancos comerciais possuem”, disse o presidente da cooperativa, Tales Machado.

Datas das próximas reuniões

30/3/2022 – Nova Friburgo (RJ) – encontro presencial

30/3/2022 – Volta Redonda (RJ) – encontro presencial

31/3/2022 – Resende (RJ) – encontro presencial

31/3/2022 – Guapimirim (RJ) – encontro presencial

12/4/2022 – Agências do (RJ) – encontro virtual

23/4/2022 – Agências do (ES) – encontro virtual

28/4/2022 – Assembleia Geral Ordinária – Cachoeiro de Itapemirim – encontro presencial

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].