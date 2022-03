Apaixonada por rodeios, alegrense sonha em ser a Rainha do Festival

Por Redação - Redação 59

Em busca da realização do sonho de ser a primeira Rainha do Alegre Rodeio Festival, a estudante Maria Carolina D’Agostin Charles, de 18 anos, diz ser uma apaixonada pelo rodeio. Moradora do município, ela conta que ainda tenho um sonho a realizar: “Iniciar no mundo dos três tambores”.

Nesse ano, a cidade de Alegre voltará a receber um mega evento, o Alegre Rodeio Festival. O evento, que não acontece há anos, está de volta e será realizado no feriado de Semana Santa, nos dias 16 e 17, e no feriado de Tirantes, de 20 a 24 de abril. Serão dois finais de semana com shows nacionais, queima do alho, prêmios, concursos e muito mais.

O evento vai acontecer no Parque de Exposições Geraldo Santos com shows do cantor Amado Batista, Fernando & Sorocaba, Renato Teixeira, Michele Freire, Gabriel Gava e Bruna Viola.

Na abertura do festival, no dia 16, será realizado o Baile da Rainha do Rodeio, com a revelação da rainha e princesas do concurso. Ao todo 17 participantes estão concorrendo.

Apaixonada, Maria Carolina quer ser a Rainha do rodeio

A vencedora, além da faixa, leva uma moto 0 km, a primeira e segunda princesa, levam brindes e um prêmio em dinheiro. O público presente também concorrerá a uma moto 0 km.

Os convites para o baile – que terá show banda Badallados – os ingressos estão à venda com as concorrentes ao título.

Vamos conhecer um pouco mais sobre a candidata Maria Carolina D’Agostin Charles:

Nome Completo?

Maria Carolina D’Agostin Charles

Apelido?

Maria

Idade?

18 anos

Cidade que representa?

Alegre

Por que quer ser a Rainha do Alegre Rodeio Festival?

Acompanho os rodeios desde meus 3 ou 4 anos. Sempre admirei esse concurso da Rainha do Rodeio, logo acabei me apaixonando. Tenho o sonho de participar, e claro, ganhar como rainha!

O que representaria para você carregar a faixa de rainha do Alegre Rodeio Festival?

A realização de um sonho e uma honra enorme!

Pratica algum esporte?

Academia

Torce para que time?

Vasco

Tem algum sonho que ainda não realizou?

Iniciar no mundo dos três tambores

Qual sua frase ou filosofia de vida?

Nunca desista, persista e sempre corra atrás, pois nada é impossível com determinação!

Mande um recado para galera que torce por você?

Eu gostaria de agradecer todo o apoio, principalmente da minha família e de amigos próximos que me animaram a fazer a inscrição!

