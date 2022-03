Aos 18 anos, moradora de Alegre sonha em representar sua cidade no Rodeio Festival

Por Redação - Redação 92

Advertisement

Advertisement

Aos 18 anos, Eduarda Aparecida Vicentini Mauri, a ‘Duda’, sonha em se tornar a primeira Rainha do Alegre Rodeio Festival. Moradora do município, ela quer fazer história no evento.

Continua depois da publicidade

Depois de anos sem o festival de Alegre, a cidade voltará a receber um mega evento, que acontecerá nos feriados de Semana Santa, nos dias 16 e 17, e de Tirantes, de 20 a 24 de abril. Serão dois finais de semana com shows nacionais, queima do alho, prêmios, concursos e muito mais, no Parque de Exposições Geraldo Santos.

Na abertura do festival, no dia 16, acontecerá uma festa típica, que é o Baile da Rainha do Rodeio, com a revelação das rainhas e princesas vencedoras do concurso. A vencedora, além da faixa, leva uma moto 0 km.

A primeira e segunda princesas levam brindes e um prêmio em dinheiro. O público presente também concorrerá a uma moto 0 km. Os convites para o baile – que terá show banda Badallados – estão à venda com as 25 concorrentes ao título.

Aos 18 anos, alegrense quer fazer história no rodeio

Continua depois da publicidade

A partir de hoje, o AQUINOTICIAS.COM traz uma série de entrevistas com as candidatas que vão disputar o título de Rainha e Princesas do Alegre Rodeio Festival. E para abrir a série, vamos conhecer um pouco melhor a representante da cidade sede do festival, Eduarda Mauri:

Nome completo?

Eduarda Aparecida Vicentini Mauri

Apelido?

Duda

Advertisement

Continua depois da publicidade

Idade?

18 anos

Cidade que representa?

Alegre

Por que quer ser a Rainha do Alegre Rodeio Festival?

Porque eu amo minha cidade e vai ser muito incrível representá-la. Além disso, eu gosto muito do mundo country.

O que representaria para você carregar a faixa de Rainha do Alegre Rodeio Festival?

Representaria tudo! Ficaria muito feliz com essa representatividade. Será uma conquista grande para mim, pois rodeio é muito especial na minha história e também representa minha vida na roça.

Pratica algum esporte?

Não.

Torce pra qual time?

Às vezes, Flamengo.

Tem algum sonho que ainda não realizou?

Muitos. Mas, o principal é minha carreira de modelo. Também estou estudando para chegar na faculdade de Direito.

Qual a sua frase ou filosofia de vida?

Seja forte e corajosa!

Mande um recado pra galera que torce por você:

Muito obrigada a todos que torcem por mim, vocês estão no meu coração! Grande abraço!

1 de 3

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].