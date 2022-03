Anchieta terá dia de mobilização para vacinação de crianças contra Covid

Por Redação - Redação 6

A Secretaria de Saúde de Anchieta (Semus) realiza na próxima sexta-feira (11), um dia de mobilização para vacinação de crianças entre cinco e 11 anos contra a Covid-19. Todas as unidades de saúde do município estarão fazendo a vacinação sem agendamento.

Conforme informações da Semus, as ESFs irão vacinar das 8h às 15h. Já a Sala de Vacina Central (próximo ao PA) terá horário estendido, das 8h às 11h e das 13h às 20h.

É necessário levar o cartão de vacina, CPF ou Cartão SUS da criança, que deve estar acompanhada pelos pais ou responsáveis.

Conforme a titular da pasta, Cristiane Feitosa, metade das crianças do município ainda não está vacinada com a primeira dose contra a Covid-19. “Nosso público alvo é de 2.858 crianças (05-11 anos) e foram imunizados até o momento 52% deste público. A meta do município é atingir 90% das crianças com a 1ª dose.”, disse.

Feitosa ainda lembra: “Com o retorno das aulas presenciais é importante que alcancemos melhores índice de cobertura vacinal, por isso convocamos os pais e responsáveis que levem seus filhos para receberem o imunizante”, solicita.

Confira os locais de vacinação em Anchieta:

Sala de Vacina Central(Auditório do ESF 3, Ao lado do PA)

ESF Centro 1

ESF Centro 2

ESF Centro 3

ESF Iriri

ESF Baixo Pongal

ESF Alto Pongal

ESF Jabaquara

ESF Recanto do Sol

ESF Mãe-Bá

ESF Ubu

