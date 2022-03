Alemão do Forró se apresenta no Infinity Hall em Itaperuna

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 15

O Rei do Forró Capixaba vai esquentar a noite de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O cantor Alemão do Forró sobe ao palco do Infinity Hall no próximo dia 26 de março e promete colocar todo mundo pra dançar na casa de shows mais badalada da cidade.

A apresentação do artista, um dos mais populares do Espírito Santo, é uma promoção da Dimensão, empresa que está há mais de 25 anos no mercado, conhecida por sua seriedade e credibilidade, e responsável pela realização de grandes eventos.

Natural de Linhares, no Norte do Estado, o artista capixaba que tem vinte anos de estrada e anda fazendo muito sucesso pelo mundo, inclusive com recente turnê pelos Estados Unidos, trará no repertório do show seus maiores sucessos, como “Fica amor”, “Sai dessa coração”, “Balança o povo”, e incluindo canções lançadas durante a pandemia, como “Ela gosta de balada”, “Borogodó” e muitas outras.

“Vai ser uma noite linda e muito animada. As vendas de ingresso estão aceleradas. Certamente teremos casa cheia e estamos com ótima expectativa”, frisou Tarcísio Fraga, responsável pelos negócios internos e publicidade da Dimensão.

Os ingressos, primeiro lote, estão sendo vendidos a R$ 70,00 o camarote e R$ 50,00 pista Premium, pelo site: brasilticket.com.br.

Sobre a Dimensão

A Dimensão é uma empresa de Itaperuna, interior do Rio de Janeiro, que atua há mais de 25 anos no mercado do show business, sendo especialistas na produção e realização de eventos. O diferencial da Dimensão está na experiência adquirida ao longo dos anos e na seriedade com que trabalha, o que pode ser comprovado pelas inúmeras parcerias firmadas com artistas renomados no cenário nacional. Cantores como Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Alexandre Pires, Alcione, Luan Santana e Lulu Santos estão entre os nomes que realizam suas turnês com a Dimensão.

A empresa atua nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. No Rio, realiza eventos nos municípios de Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Cambuci, Itaperuna, Itaocara, Italva, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, São Fidélis, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá. No Espírito Santo, atua em Cachoeiro de Itapemirim, Espera Feliz, Tombos, e outros, e em Minas Gerais, nos municípios de Muriaé, Faria Lemos, Carangola entre outros.

