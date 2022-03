"Achei que era pedra nos rins", diz jovem ao saber de gravidez somente na hora do parto

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 132

Um susto! A jovem Nathália Silva do Nascimento, 26 anos, teve uma surpresa ao descobrir que estava grávida apenas na hora de dar à luz, em Campo Grande, nessa quarta-feira (23). Sem saber da gravidez, a mãe começou a sentir desconforto na barriga durante a madrugada e achou que estivesse com pedra nos rins. Mas, na verdade, Nathália já estava em trabalho de parto.

Assustada com as dores que iam e viam com mais intensidade, a jovem foi a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Nathália ficou em choque ao saber que estava prestes a dar à luz e precisou ser levada até um outro hospital, referência em maternidade.

Vitória chegou ao mundo às 15h, com 4,920 kg e foi embrulhada em um paninho e na cabeça levou um gorro com uma fita improvisada feita com esparadrapos, já que a mãe não pôde preparar o enxoval da bebezinha. Passado o susto, a mamãe conta que, agora, é “só alegria e que ganhou um presente”.

Com informações, G1

