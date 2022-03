75 anos de Sérgio Sampaio: Cabine 65 faz tributo a cantor cachoeirense nesta sexta (1)

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 12

Para celebrar os 75 anos do cantor e compositor cachoeirense Sérgio Sampaio (in memoriam), a banda Cabine 65, de Cachoeiro de Itapemirim, promove nesta sexta-feira (1), um show em homenagem ao “Maldito da MPB”, que marcou a sua trajetória com diversos sucessos nacionais. Sampaio morreu, precocemente, aos 47 anos, vítima de uma pancreatite.

No setlist, que varia entre a MPB, Rock, Blues e outros estilos, estão grandes sucessos de Sérgio Sampaio, como Leros, Leros e Boleros, Labirintos Negros, Bloco na Rua e muito mais. O tributo acontecerá no Moustache BBT Bar, às 20h00, na praça do bairro Independência. A entrada custa R$ 10.

Sobre Sérgio Sampaio

Filho de Raul Gonçalves Sampaio, dono de uma tamancaria e maestro de banda, e de Maria de Lourdes Moraes, professora primária, e irmão de Hélio Moraes Sampaio, era primo do compositor Raul Sampaio Cocco, autor de sucessos na voz do conterrâneo Roberto Carlos. Ali assistiu o pai compor a canção “Cala a boca, Zebedeu”, quando tinha 16 anos e que veio a gravar mais tarde. Tocando violão, era um artista nato que buscava mostrar seus trabalhos – “Ele estava sempre sedento para mostrar suas músicas, precisava de uma orelha e nunca fez doce para tocar”, como registrou seu primo João Moraes.

Aficcionado pelos programas de rádio, onde acompanhava os cantores da época como Orlando Silva, Sílvio Caldas ou Nelson Gonçalves, que o inspiravam, veio a tornar-se imitador de radialistas como Luiz Jatobá e Saint-Clair Lopes, conseguindo trabalho numa emissora da cidade natal, a XYL-9. Em 1964 tentou trabalhar no Rio de Janeiro na Rádio Relógio, retornando após quatro meses.

Em fins de 1967 muda-se definitivamente para o Rio, inicialmente para tentar a carreira como radialista, embora não tenha conseguido firmar-se em nenhum trabalho por frequentar a vida boêmia carioca, atraído pela música e a bebida; mora em pensões baratas e até na rua, chegando a mendigar comida.

Sergio tinha passado a cantar à noite, em bares, até que em fevereiro de 1970 demite-se da Rádio Continental para dedicar-se integralmente à música. Candidata-se no Festival Fluminense da Canção, etapa do Festival Internacional da Canção (III FIC) daquele ano, ficando entre os vinte finalistas com a música “Hei, você”.

No Rio de Janeiro conhece o baiano Raul Seixas, então produtor musical da gravadora CBS (atual Sony Music), dando início a uma longa amizade e parceria. Raul é considerado o “descobridor” do artista. Após ter feito um teste junto ao parceiro de Paulo Diniz, Odibar, acabou contratado no lugar deste, no ano seguinte, participando de diversas gravações, como parte do coro de Renato e seus Blue Caps.

Assina, com o pseudônimo de Sérgio Augusto, a letra da canção “Sol 40 graus”, gravada pelo Trio Ternura e que foi sucesso em 1971. O Trio gravou outras de suas composições, como “Vê se dá um jeito nisso” – uma parceria com Raulzito, com quem partilhou também “Amei você um pouco demais”, gravada por José Roberto. Raul produz seu primeiro compacto em que Sergio experimenta algum sucesso com “Coco Verde”, logo regravada por Dóris Monteiro.

Volta a Cachoeiro em julho, onde participa do “II Festival de MPB”, vencendo em primeiro lugar e ocupando também a quarta colocação. Dá início com Raul Seixas à produção de um projeto de ópera-rock, que tem as letras mutiladas pela censura do Regime Militar. Apesar disto as canções integram o primeiro disco de Raul Seixas: Sociedade da Grã-Ordem Kavernista Apresenta Sessão das 10, em que participam Míriam Batucada e Edy Star.

Começa a gravar, finalmente, em 1972, ano em que sua canção “Eu Quero É Botar meu Bloco na Rua” participa do IV FIC e integra um compacto do Festival, que graças a ela vende 500 mil cópias, tornando-se sucesso no carnaval de 1973, e rendendo a Sergio o Troféu Imprensa como revelação de ’72, na Rede Globo, emissora em que trabalhava o apresentador Silvio Santos.

Em 1973 lança seu primeiro LP pela Philips, produzido por Raul e com o nome da canção de sucesso, com vários músicos de renome; o disco fracassa nas vendas, apesar da sua aparição em programas de televisão e da boa execução de canções como “Cala a boca, Zebedeu”, de seu pai, nas rádios.

Casou-se em 1974 com a também capixaba Maria Verônica Martins, afastando-se da carreira por algum tempo; o casamento durou até o final da década. Tinha lançado, neste ano, com produção de Roberto Menescal, um compacto em que contraditoriamente reverencia e critica o conterrâneo Roberto Carlos.

Em 1975 lança, agora pela gravadora Continental, outro compacto. No ano seguinte grava seu segundo LP, chamado “Tem que acontecer”, e que conta com participações de artistas como Altamiro Carrilho e Abel Ferreira. Em 1977 mais um compacto pela Continental – “Ninguém vive por mim”, último por essa gravadora. Realiza shows e tem composições gravadas por artistas como Zizi Possi, Marcos Moran e Erasmo Carlos, ficando cinco anos longe dos estúdios.

Novamente se casa em 1981, com a arquiteta Ângela Breitschaft, com quem teve o filho João, afilhado de Xangai, separando-se em 1986.[4] A família da esposa patrocinara, em 1982, a gravação do compacto “Sinceramente”, sem gravadora.

Completamente afastado da mídia, após a separação volta para a casa paterna e em seguida para o Rio. A carreira só experimenta um recomeço quando se muda, no começo da década de 1990 para a Bahia, quando velhos sucessos são novamente lançados por Elba Ramalho, Luiz Melodia, Roupa Nova e outros. Em 1994 acerta com a gravadora Baratos Afins o lançamento de um disco com músicas inéditas, mas falece de pancreatite antes de concretizar o projeto.

Em maio de 2020, a letra de uma canção inédita de Sérgio Sampaio foi divulgada pelo pesquisador Manoel Filho. A letra da canção, intitulada O grande xerife, foi encontrada em um documento da censura, com data de 25 de abril de 1973, hoje disponível para consulta no Sistema de Informações do Arquivo Nacional. O documento atribui a autoria da canção a Sérgio Sampaio e aponta Elis Regina como sua intérprete. Pela data, acredita-se que a canção foi cogitada para integrar o repertório do álbum Elis, lançado pela cantora em 1973. Contudo, a canção teve vários trechos de sua letra vetados pela censura, provável razão pela qual acabou não sendo lançada por Elis Regina, tampouco por Sérgio Sampaio, permanecendo inédita.

