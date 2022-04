Fortaleza cede empate para o Sport no fim no 1º duelo final da Copa do Nordeste

Por Estadão - Estadão 4

Campeão em 2019, o Fortaleza deixou a vitória escapar entre os dedos ao ceder o empate ao Sport por 1 a 1, aos 46 minutos do segundo tempo, na noite desta quinta-feira, na Arena Pernambuco, pela partida de ida da grande decisão da Copa do Nordeste. O time rubro-negro é dono de três títulos, conquistados em 1994, 2000 e 2014.

A tática de levar o duelo para a Arena Pernambuco deu certo para o Sport. A torcida compareceu em peso e empurrou o time em busca do empate, deixando o duelo em aberto para o segundo jogo, marcado para domingo, às 18h30, no Castelão. Quem vencer, será campeão. Em caso de empate, o título sairá dos pênaltis.

O Fortaleza recebeu uma má notícia antes mesmo da bola rolar. O zagueiro Marcelo Benevenuto sentiu um desconforto muscular no aquecimento e acabou ficando no banco de reservas. Com Ceballos como titular, o time cearense começou mais cauteloso e viu o Sport criar a primeira boa oportunidade com Janderson. Ele arriscou de fora da área, mas errou o alvo.

A principal chance, no entanto, foi com Luciano Juba. O atacante tabelou com Parraguez e recebeu na área, sem goleiro. Na hora da finalização, pegou muito forte e isolou. O Fortaleza demorou para chegar com perigo, mas conseguiu com Zé Welison, sem dar muito susto ao goleiro Mailson.

O time cearense começou a se arriscar nos minutos finais e teve grande chance de desempatar aos 48 minutos. Após cobrança de falta de Lucas Lima, Ceballos apareceu livre e cabeceou rente ao travessão, no último lance da etapa inicial.

No segundo tempo, o Fortaleza mudou a postura e foi com tudo para o ataque e colocou o goleiro Maílson para trabalhar. Ele segurou um bom arremate de Landázuri, e voltou a trabalhar em uma tentativa de gol olímpico de Lucas Lima.

O Sport equilibrou o duelo e, quando todos menos esperavam, o Fortaleza abriu o marcador. Juninho Capixaba tabelou com Moisés e deixou com José Welison. O volante arriscou de fora da área e mandou no ângulo, um golaço.

No entanto, o Fortaleza abaixou a guarda depois do gol e viu o Sport empatar com o recém-contratado Bill. Após cobrança de falta, Luciano Juba jogou na área e Bill apareceu para decretar, de cabeça, a igualdade.

