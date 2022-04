Corinthians oficializa a volta do volante Maycon: 'Espero dar muitas alegrias'

Por Estadão - Estadão 6

Agora é oficial! Horas após o Shakhtar Donetsk anunciar o empréstimo de Maycon, o Corinthians oficializou o retorno do volante para as disputas da Copa Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Com direito a mistério e interação com a torcida, o clube usou, virtualmente, a tradicional sirene do Parque São Jorge, e definiu o contratado como super-herói de vídeo game. O acordo é até dezembro e o prata da casa retorna prometendo alegrias à torcida.

“Estou feliz, foi um momento de espera, também fiquei ansioso para retornar e graças a Deus deu tudo certo. Espero dar muitas alegrias e ajudar o clube em um ano que vai ser muito importante para nós”, afirmou Maycon, que trabalhou forte na academia nesta quinta-feira e foi cumprimentado pelos novos e antigos companheiros, como Jô, a quem deu forte abraço. “Raça e vontade é o que estou disposto a dar para ajudar o clube a conquistar seus objetivos neste ano.”

Com a paralisação do futebol ucraniano por causa da invasão russa, os clubes foram autorizados a liberarem seus atletas para jogar até o fim do ano e depois terem o contrato restabelecido. E o Corinthians viu em Maycon a chance de ter um marcador que pode chegar no ataque como homem-surpresa, com velocidade. O técnico Vítor Pereira nunca escondeu que precisa de opções para Paulinho e Renato Augusto, já veteranos e que cadenciam o jogo.

“Super Maycon, novo jogador do SC Corinthians Paulista”, trouxe o clube em cenário de vídeo game em alusão ao personagem Super Mário. Desde cedo, o clube já trazia o presidente Duilio Monteiro Alves em disputa de game em sequência de posts interativos com os corintianos, como já virou praxe nas contratações.

Por fim, além da sirene do Parque São Jorge tocando, ainda apareceu o jogador já com o uniforme de treino. Maycon pode até jogar como primeiro volante, caso Vítor Pereira não queira sacrificar um de seus meio-campistas.

Mas é pouco provável, pois a ideia do português é rodar o elenco para preservar os mais veteranos. O fato de o reforço já conhecer o Corinthians ajuda em uma adaptação mais rápida. Foi de Maycon o gol do título do Paulistão de 2018, em disputa por pênaltis no Allianz Parque.

RETORNOS

O treino do elenco no campo, na manhã desta quinta-feira, marcou o retorno do volante Cantillo, que estava com a seleção colombiana nas Eliminatórias Sul-Americanas, e do meia Willian, que havia ficado na academia na quarta-feira. Ambos trabalharam forte e dão opção para a estreia na Libertadores, terça-feira, em visita ao Always Ready, na Bolívia.

Já o lateral-direito Fagner, com lesão muscular na coxa esquerda, continua em tratamento e dificilmente participará da estreia corintiana na Bolívia. O jogador, apesar de entregue ao Departamento Médico, fez questão de abraçar Maycon.

