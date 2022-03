Turquia: Erdogan e Zelensky discutem negociações para 'estabelecer a paz'

Por Estadão - Estadão 7

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou nesta quinta-feira, 31, com o homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, na sequências das tratativas entre as delegações ucraniana e russa que se reuniram em Istambul nesta semana. Segundo comunicado emitido pela comunicação do governo turco, Erdogan afirmou no diálogo que a reunião deu um impulso significativo ao processo para acabar com a guerra e estabelecer a paz.

“Afirmando que achou importante dar alguns sinais para reduzir a tensão após as negociações, Erdogan reiterou sua proposta de reunir Zelensky, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e sediar este encontro na Turquia”, aponta o comunicado.

De acordo com a publicação, o ucraniano agradeceu Erdogan por sediar a reunião das delegações ucraniana e russa em Istambul. Já em seu Twitter, Zelensky chamou o homólogo turco de verdadeiro amigo da Ucrânia, e disse que assinalou o “alto nível de organização das negociações” das delegações. Além disso, o ucraniano disse ter concordado em “mais passos para a paz”.

Por fim, Zelensky disse ter agradecido pela prontidão da Turquia em se “tornar o garantidor da segurança do nosso estado”.

Matheus Andrade

Estadao Conteudo

