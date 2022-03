Medvedev perde de Hurkacz em Miami e não recupera a liderança do ranking da ATP

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Daniil Medvedev vai ter de esperar um pouco mais para recuperar a liderança do ranking mundial de tênis. O russo tinha a chance de superar mais uma vez Novak Djokovic nesta quinta-feira, mas não conseguiu ganhar do polonês Hubert Hurkacz nas quartas de final do Masters 1000 de Miami e o sérvio se mantém no topo.

Continua depois da publicidade

Principal cabeça de chave em Miami, o russo errou acima do normal contra um empolgado polonês, que foi perfeito no confronto para seguir à semifinal e permanecer firme na defesa do título. Hurkacz ganhou em sets diretos, parciais de 7/6 (9/7) e 6/3 no Hard Rock Stadium.

Depois de superar Novak Djokovic e assumir o topo no ranking no dia 28 de fevereiro, Medvedev viu seu reinado durar somente três semanas, até 21 de março, após queda precoce em Indian Wells. Na nova oportunidade, precisava figurar entre os quatro melhores e Miami e falhou no ato decisivo após batalha de 2h02.

Advertisement

Foi a quarta vitória de Hurkacz na competição e a 10ª seguida no torneio após o título de 2021. “Acho que a devolução foi crucial. Consegui fazer muitas boas devoluções e ganhar alguns pontos de graça no meu saque, porque fazer ralis com Daniil é divertido, mas eles ficam longos”, comemorou sua estratégia o polonês, na entrevista da quadra.

Continua depois da publicidade

“Passei muito tempo na Flórida, então estou acostumado com a umidade. Acho que as condições estavam a meu favor hoje, então tentei usá-las”, concluiu, após empatar os confrontos com Medvedev em 2 a 2.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].