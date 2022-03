OCDE, UE e quatro países assinam compromisso por combate a mudanças climáticas

Por Estadão - Estadão 8

Ministros e representantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), da União Europeia e de mais quatro países firmaram, nesta quinta-feira, 31, compromisso para intensificar os esforços de combate às mudanças climáticas, após reunião ministerial sobre meio ambiente. O Brasil participou do encontro, mas não assinou a declaração, segundo comunicado.

O documento estabelece acordo para desenvolver adotar “estratégias ambientais e climáticas ambiciosas” que neutralizem as emissões de gás do efeito estufa até 2050, com objetivo de limitar o aumento da temperatura global a 1,5ºC em relação aos níveis pré-industriais.

A declaração também se compromete a fortalecer os esforços para alinhar a recuperação econômica da covid-19 com as metas do clima. Nela, os países também dizem que desenvolverão abordagens de ciclo de vida abrangentes para conter a poluição por plásticos.

Além dos 38 integrantes da OCDE, também assinaram o documento Bulgária, Croácia, Peru e Romênia, bem como União Europeia. O comunicado da OCDE afirma que Argentina, Brasil, Egito, Indonésia e Casaquistão estiveram representados na reunião, mas os países não constam entre os signatários do termo.

André Marinho

Estadao Conteudo

