Quadra Capital arremata Codesa por R$ 106 milhões

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

A Quadra Capital arrematou o leilão de desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), o primeiro de autoridade portuária da história do País, com um lance de R$ 106 milhões. Houve uma longa disputa entre a empresa e o braço de infraestrutura da Vinci Partners, conforme adiantou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Continua depois da publicidade

O critério do certame foi o de maior valor de outorga. O último lance do consórcio liderado pela Vinci com a empreiteira Serveng foi de R$ 101,1 milhões.

O contrato da Codesa é de 35 anos. O modelo agrega a venda da estatal associada à concessão dos serviços públicos dos portos de Vitória e Barra do Riacho.

Advertisement

Segundo o governo, o vencedor tem o compromisso de adquirir as ações da Codesa por R$ 326 milhões, pagar R$ 186 milhões em 25 outorgas anuais e investir R$ 855 milhões no prazo de 35 anos.

Continua depois da publicidade

Juliana Estigarríbia e Amanda Pupo

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].