Depois de quase três décadas, Chico e Gal voltam a dividir o palco

Por Estadão - Estadão 4

Tradicional espetáculo que reúne alguns dos maiores nomes da MPB, o Show de Verão da Mangueira contará este ano com um dueto que não divide o palco há quase três décadas. Gal Costa e Chico Buarque se apresentarão juntos no Vivo Rio nesta quarta e quinta-feira. O show terá ainda apresentações de Alcione, Leci Brandão, Pretinho da Serrinha, Teresa Cristina e Xande de Pilares, além da velha-guarda e da bateria da famosa escola de samba.

O Show de Verão da Mangueira surgiu em 1998 e é muito mais do que uma prévia do carnaval. Interrompido por causa da pandemia, retorna nesta semana para sua 18.ª edição. “É um espetáculo de música popular brasileira, sempre usando o enredo da escola do ano como norte”, explica Tulio Feliciano, diretor-geral do espetáculo.

CARTOLA. O repertório de cada artista considera o samba-enredo da escola para o carnaval. “Este ano o enredo trata de Cartola, Jamelão e Delegado, então procurei músicas desses compositores e cantores e algumas outras que se referiam também ao mestre-sala Delegado”, diz Feliciano.

Agora, será a vez também de Gal Costa, que não dividia o palco com Chico Buarque desde 1994. “A Bethânia fez vários anos, mas a Gal não tinha feito ainda. Ela tem no repertório muitas músicas do Cartola e muitas interpretadas pelo Jamelão, especialmente os clássicos do Lupicínio, que fizeram sucesso com o Jamelão e que a Gal também interpretou.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Márcio Dolzan

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

