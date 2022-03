Corinthians terá maratona de 8 jogos em abril, com direito a Palmeiras e Boca

Por Estadão - Estadão 9

Eliminado na semifinal do Campeonato Paulista, o Corinthians manteve a preparação, nesta terça-feira, para a maratona de oito jogos em abril, com direito a duelos com Palmeiras e Boca Juniors. O time do técnico Vítor Pereira vai ter compromissos pela Copa Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

Apesar da quantidade grande de partidas, o time de Parque São Jorge vai sair pouco de São Paulo. O maior problema de logística será logo no primeiro jogo, dia 5, na Bolívia, diante do Always Red, na estreia da Libertadores.

A primeira rodada do Brasileiro será no Rio, frente ao Botafogo, dia 9. Depois o adversário será o Deportivo Cáli, da Colômbia, na Neo Química Arena, no segundo duelo da Libertadores, dia 13. O time permanece em casa para encarar o Avaí na segunda rodada do Brasileiro (dia 16 ou 17), quando o rival será o Avaí.

O time viaja para o Rio para o jogo de ida da Copa do Brasil, frente à Portuguesa, dia 20, e depois encara o Palmeiras, no Allianz Parque (dia 23 ou 24), pelo Brasileiro.

Dia 26 será o jogo com o Boca Juniors pela terceira rodada da Libertadores e o mês agitado será encerrado no dia 30, com a partida com o Fortaleza, em Itaquera, pelo Brasileiro.

