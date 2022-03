Colômbia ganha da Venezuela, mas fica fora da repescagem para o Mundial do Catar

Por Estadão - Estadão 5

O sonho da Colômbia disputar a Copa do Mundo pela terceira vez seguida caiu por terra. A vitória sobre a Venezuela, por 1 a 0, nesta terça-feira à noite, em Puerto Ordaz-VEN, não foi suficiente para, pelo menos, ficar em quinto lugar e garantir a vaga na repescagem.

Após a disputa da 18ª rodada, o selecionado colombiano terminou as Eliminatórias Sul-Americanas com 23 pontos, em sexto lugar, uma posição abaixo do Peru que, em casa, somou 24 pontos após vencer por 2 a 0 o Paraguai.

O curioso é que antes do jogo iniciar, os colombianos fizeram fila para cumprimentar o técnico argentino José Pekerman, que comandou a Colômbia nas duas últimas participações em Mundiais, em 2014, no Brasil, e 2018, na Rússia.

Atuando diante da torcida, a Venezuela mostrou mais impetuosidade, levando perigo, principalmente nas descidas do rápido Rondon, que desperdiçou duas boas chances para marcar. O gol da Colômbia saiu ao final do primeiro tempo e gerou reclamações.

Aos 42 minutos, Borré teve seu pé chutado por um defensor venezuelano dentro da área. O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio consultou o VAR, foi até o monitor e confirmou a penalidade máxima. James Rodriguez cobrou e o goleiro defendeu. Na comemoração dos donos da casa, o lance acabou anulado porque Fariñez se adiantou antes da cobrança. Mais reclamações, porém, sem adiantar nada. James bate de novo e, desta vez, acertou o canto esquerdo do goleiro e festejou o gol aos 48 minutos.

No segundo tempo, a Colômbia se mostrou cautelosa, enquanto acompanhava o resultado do Peru. A ordem do técnico Reinaldo Rueda era esperar o adversário para tentar ampliar o placar no contra-ataque. O placar não mudou e ninguém teve motivos para comemorar. A Venezuela fechou a competição com a pior campanha, em décimo lugar, com apenas 10 pontos, após três vitórias e um empate, além de 14 derrotas, e a Colômbia, desclassificada.

