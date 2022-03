Foo Fighters cancela turnê mundial depois da morte de Taylor Hawkins

Por Estadão - Estadão 5

A banda Foo Fighters anunciou nesta terça-feira, 29, pelo Twitter, o cancelamento da turnê mundial após a morte do baterista Taylor Hawkins. Taylor faleceu no dia 25 em Bogotá, na Colômbia, antes do show da banda no Lollapalooza Brasil, no dia 27.

“É com enorme tristeza que o Foo Fighters confirma o cancelamento de todas as datas futuras do nosso tour à luz da perda do nosso irmão Taylor Hawlkins.”

A banda faria shows em algumas cidades dos Estados Unidos e logo depois, partiria para a Europa.

“Nós lamentamos e compartilhamos este desapontamento por não nos vermos conforme o planejado. Vamos aproveitar esse tempo para lamentar, curar, aproximar nossos entes queridos e apreciar todas as músicas e memórias que fizemos juntos.”

Patrick Freitas, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

