Pentágono: Rússia começou retirada de tropas de Kiev, mas foram poucas

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, afirmou nesta terça-feira, 29, que houve retirada de tropas russas de Kiev, mas foram poucas. No entanto, segundo ele, “não devemos nos enganar com as alegações recentes do Kremlin”.

Continua depois da publicidade

De acordo com Kirby, ainda é muito cedo para julgar as ações que a Rússia pode tomar. “Houve movimentação de algumas unidades russas saindo de Kiev nos últimos dias”, disse, em entrevista coletiva. “Mas acreditamos que este é um reposicionamento, não uma retirada real. Não significa que a ameaça a Kiev acabou”, completou.

Letícia Simionato

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].