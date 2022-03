Funcionários em lay-off da Volkswagen de Taubaté voltam ao trabalho no dia 4

Por Estadão - Estadão 9

Cerca de 1,2 mil funcionários da fábrica da Volkswagen em Taubaté (SP) retornam ao trabalho na segunda-feira, 4, após dois meses de dispensa temporária (lay-off). Com isso, as quatro fábricas do grupo no País, incluindo a de motores, passam a operar em dois turnos.

A dispensa foi adotada a partir de 3 de fevereiro, quando a unidade que produz os modelos Gol e Voyage retomou atividades com um só turno, depois de conceder um mês de férias coletivas a todo o efetivo.

Além da falta de componentes, como semicondutores, a montadora aproveitou a parada para preparar a linha de produção do Polo Track, modelo compacto que vai substituir o Gol.

O ícone Gol, com mais de 40 anos de mercado, deixará de ser produzido no fim do ano. Ele sairá de linha por não ter condição de acompanhar as renovações exigidas pelo mercado automotivo e pelas novas legislações que determinam carros mais seguros e menos poluentes.

No ano passado, o Gol foi o sexto automóvel mais vendido no País, com 66,2 mil unidades. O Polo Track, segundo a empresa, será diferente da versão atual.

Cleide Silva

Estadao Conteudo

