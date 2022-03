Douglas Marques das Flores e Raphael Claus vão dirigir as finais do Paulistão

Por Estadão - Estadão 2

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou, nesta segunda-feira, os árbitros sorteados para as duas partidas finais do Campeonato Paulista entre São Paulo e Palmeiras. Douglas Marques das Flores será o árbitro principal do primeiro jogo, nesta quarta-feira, às 21h40, no Morumbi. O segundo duelo, previsto para domingo, às 16 horas, no Allianz Parque será dirigido por Raphael Claus.

Os assistentes de Douglas Marques das Flores serão Daniel Paulo Ziolli e Alex Ang Ribeiro. Enquanto o VAR terá o comando de José Cláudio Rocha Filho.

Já no domingo, Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Inês Back serão os assistentes de Raphael Claus. O VAR terá a responsabilidade de Thiago Duarte Peixoto.

Campeão ano passado, quando quebrou um tabu de 16 anos sem o título estadual, o São Paulo busca o bicampeonato feito que não consegue desde 1991/1992. Já o Palmeiras tenta conquistar o título de forma invicta, assim como fez há 50 anos.

