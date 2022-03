Will Smith agride Chris Rock após piada com Jada Pinkett-Smith na cerimônia do Oscar

Por Estadão - Estadão 12

Advertisement

Advertisement

Chris Rock fez uma piada com a cabeça raspada de Jada Pinkett-Smith, falando que ele estava ansioso para ver G.I. Jane 2. Ela fez uma careta, e seu marido Will Smith subiu ao palco para dar-lhe um soco. Por um segundo, pareceu parte do show, mas na verdade Will Smith estava falando sério: Você não fale da minha mulher, gritou ele da plateia.

Continua depois da publicidade

Mariane Morisawa, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].