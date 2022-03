Kenneth Branagh ganha o Oscar de roteiro original por seu 'Belfast'

Por Estadão - Estadão 10

Kenneth Branagh ganha o Oscar de roteiro original por Belfast, que é baseado em suas memórias de infância durante os Troubles. Foi a segunda vez que ele concorreu a este prêmio, mas a sua oitava indicação ao Oscar.

Roteiro adaptado

Siân Heder leva o Oscar de roteiro adaptado por “No Ritmo do Coração”. O filme é uma versão americana do francês A Família Bélier sobre uma adolescente que é a única que escuta em sua família e ajuda o contato deles com o resto do mundo.

Mariane Morisawa, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

