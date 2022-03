Lollapalooza: Lagum abre 3º dia com reggae rock e Emicida no palco

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Dando continuação a tour do último álbum, Memórias (de onde eu nunca fui), o grupo Lagum, saiu de Divinópolis, Minas Gerais, na madrugada deste domingo, 27, para abrir o palco Budweiser no último dia de Lollapalooza, em São Paulo.

Continua depois da publicidade

O setlist da estreia da banda no festival começou com Ninguém Me Ensinou, uma das música mais importantes do novo álbum já que homenageia o baterista Tio Wilson, que morreu em setembro do ano passado.

“Todos os shows que a gente fizer daqui pra frente, todos, sem exceção, são para ele. Ele nunca vai ser esquecido”, disse o vocalista Pedro Calais. Ao fundo, no telão, passavam imagens do baterista com o grupo, enquanto o público entoava o nome “Tio Wilson”.

Advertisement

Apesar do grupo ter postado o setlist completo da apresentação em 7 de março nas suas redes sociais, o cronograma não foi seguido à risca. A ordem foi trocada e a música Descobridor, feat com Emicida, foi adicionada. Para apresentá-la, o rapper subiu até o palco e cantou seu trecho.

Continua depois da publicidade

Para alegrar os fãs mais ardorosos também fizeram questão de tocar Ei Moça, música de 2017, Bem Melhor (2018) e outros grandes títulos álbum Coisas da Geração (2019), como Oi e Chegou de Manso.

A sintonia dos integrantes, já tão característica – uma vez que são todos grandes amigos desde a infância – esteve presente. O público pulava e soltava a voz apesar da maratona dos últimos dias de show e do horário cedo da apresentação da banda. “Independente de onde, do horário, vocês estão colando. Vocês que trouxeram a gente até aqui! Hoje é um dia para ficar na memória.”

Fecharam o espetáculo, que lotou todos os arredores do palco, com Deixa, música em parceria com a cantora Ana Gabriela, que garantiu fama à banda ainda em 2017 e é até hoje a música mais tocada do grupo no Spotify (mais de 178 milhões de plays).

Continua depois da publicidade

Ana Lourenço

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].