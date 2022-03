Lollapalooza: pela primeira vez no Brasil, Two Feet é recebido com euforia

Por Estadão - Estadão 6

Com solos de guitarra de BBY, música do álbum Pink, Zachary William ‘Bill’ Dess, conhecido pelo nome artístico de Two Feet começou sua apresentação no Lollapalooza na tarde deste sábado, 26. Pela primeira vez no Brasil, a banda veio para o festival substituir King Gizzard & The Lizard Wizard, que teve de adiar a vinda por problemas envolvendo o coronavírus. “Plateia linda, com dia lindo”, falou falando em referência ao pôr do sol que acontecia durante o show.

Seu gênero é considerado alternativo, justamente por misturar características do rock, R&B e eletrônico, criando um ritmo sedutor. I Feel Like I’m Drowning, do álbum First Steps (2016), uma das queridinhas do público é um bom exemplo. No entanto, o nova-iorquino fez questão de se afirmar roqueiro. “Isso é rock. Viva o rock.”

Os solos de guitarra foram um show a parte. Além de grande destaque no começo, meio ou final de cada música, diversos momentos de transição que Two Feet ostentou seu talento nas cordas do instrumento para o público – o qual vibrava e aplaudia a cada acorde.

Fechou a apresentação com Go Fuck Yourself, uma das músicas mais famosas da banda que viralizou no SoundCloud e fez com que a banda assinasse o contrato com a gravadora Republic Records.

