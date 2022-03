Sem Neymar e Vinicius Junior, seleção começa preparação para jogo contra Bolívia

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

A seleção brasileira iniciou no fim da tarde deste sábado a preparação para o último jogo pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar. Mas, nessa primeira atividade após a goleada por 4 a 0 sobre o Chile, a comissão técnica não deu qualquer indício do time que enfrentará a Bolívia na próxima terça-feira, em La Paz.

Continua depois da publicidade

É certo, porém, que o time terá pelo menos duas mudanças em relação à equipe que iniciou o jogo com os chilenos, no Maracanã. Isso porque os atacantes Neymar e Vinicius Junior receberam o segundo cartão amarelo e estão suspensos para o jogo. Por causa disso, os dois atletas foram dispensados e nem sequer se reapresentaram na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), no início desta tarde.

Com a ausência dos dois, o garoto Erick Marcus, da base do Vasco, foi chamado pela CBF para completar o elenco para os próximos treinos. Nenhum jogador será convocado para a partida contra a Bolívia.

Advertisement

Na atividade deste sábado, os atletas que foram titulares contra o Chile realizaram atividades apenas na academia – à exceção do volante Casemiro, que depois foi ao gramado, assim como os jogadores reservas.

Continua depois da publicidade

O grupo de jogadores faz mais dois treinos em Teresópolis, um na tarde de domingo e outro na manhã de segunda-feira. Depois, a delegação embarca em voo fretado para a Bolívia.

Marcio Dolzan

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].