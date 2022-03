Baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, morre aos 50 anos

Por Estadão - Estadão 29

Advertisement

Advertisement

‘A família Foo Fighters está arrasada pela trágica e prematura perda do nosso querido Taylor Hawkins’. O bateirista foi encontrado morto em um hotel em Bogotá, na Colômbia, onde o grupo participaria de um festival. Um dos grupos de rock de maior sucesso no mundo, o Foo Fighters anunciou no Twitter o falecimento do baterista, sem especificar a causa da morte. O show da banda foi cancelado.

Continua depois da publicidade

Hawkins fazia parte da banda desde 1997 e, antes foi baterista da banda que tocava com Alanis Morissete.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].