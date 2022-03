Lollapalooza Brasil 2022: Confira as atrações do sábado

Por Estadão - Estadão 7

O segundo dia de shows no Lollapalooza Brasil 2022 promete muitas emoções com atrações nacionais e internacionais de peso. Emicida, Miley Cyrus, Jão, Jup do Bairro e Alok estão entre as princiais atrações deste sábado, 26. O festival, que começou nesta sexta com chuva forte, que pausou as apresentações por alguns minutos, contou com shows de nomes como Pabllo Vittar e The Strokes, segue até domingo, 27.

Os portões abrem ao meio-dia, e as atrações começam a partir das 13h.

Confira a programação completa e os horários dos shows deste sábado:

26 de março, sábado

Palco Budweiser

Emicida

Terno Rei – 13:05 – 13:50

Silva – 14:45 – 15:45

King Gizzard & the Lizard Wizard – 16:55 -17:55

Emicida – 19:05 – 20:05

Miley Cyrus – 21:30 – 23:00

Palco Onix

Lamparina – 12:15 – 13:00

Clarice Falcão – 13:55 – 14:40

Jão – 15:50 – 16:50

A Day To Remember – 18:00 – 19:00

A$AP Rocky – 20:10 – 21:25

Palco adidas

MC Tha – 13:05 – 13:50

Jup do Bairro – 14:45 – 15:45

Remi Wolf – 16:55 – 17:55

Alessia Cara – 19:05 – 20:05

Alexisonfire – 21:45 – 22:45

Palco Perrys by Doritos

Fatnotronic – 12:00 – 12:45

Ashibah – 13:00 – 13:45

Victor Lou – 14:00 – 15:00

Chemical Surf – 15:15 – 16:15

DJ Marky – 16:30 – 17:30

Boombox Cartel – 17:45 – 18:45

WC No Beat and Kevin o Chris + Haikaiss + PK + Felp 22 + MC TH + Hyperanhas – 19:00 – 20:00

Deorro – 20:15 – 21:15

Alok – 21:30 – 22:50

