Lollapalooza 2022: Laura Pergolizzi anima o público após a chuva

Seguindo o ditado que fala “depois da tempestade vem a bonança”, Laura Pergolizzi, mais conhecida por seu nome artístico, LP, reabriu o palco Budweiser do Lollapalooza com músicas recém lançadas do álbum Churches, de dezembro de 2021.

O show que tinha previsão de uma hora, durou apenas 40 minutos. Para o público, porém, tudo valeu a pena, especialmente quando One Last Time foi cantada. No mar de gente, era possível ver as pessoas com os braços pra cima, dançando conforme a batida.

No entanto, nada se comparou quando a artista soltou os primeiros assobios característicos de Lost On You, música do álbum de 2017, mas que continua sendo a mais conhecida da nova-iorquina. Não à toa foi escolhida como última música do show. A animação do público que cantava mais alto que o microfone todas as frases da canção, fez com que LP soltasse um “eu te amo, Brasil” em português.

Além dos fãs da cantora e dos fãs do The Strokes, que já guardavam lugar para a tão esperada apresentação, que acontece no mesmo palco às 21h, estavam também aqueles que fugiam da aglomeração do palco Adidas, onde cantava Pabllo Vittar.

