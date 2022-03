Governo federal e DF firmam acordo para regularização fundiária de áreas

Por Estadão - Estadão 5

O governo federal e o Distrito Federal (DF) anunciaram nesta sexta-feira, 25, em cerimônia no Palácio do Planalto, um acordo que abre caminho para regularização fundiária de Vicente Pires e outras áreas do Distrito Federal, com potencial de conceder escritura a 22 mil famílias.

“O trabalho de Guedes não é tirar de quem tem para quem não tem, é tirar da União e dar para os Estados”, afirmou o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), durante a cerimônia, sobre o acordo.

Em ano eleitoral, o chefe do Executivo aproveitou para criticar o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). “Marginal é até elogio para suas lideranças.”

A ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, disse que o acordo é “histórico” porque resgata o sonho do ex-presidente Juscelino Kubitschek, fundador de Brasília, e confirmou no discurso que está no último evento no Palácio do Planalto como ministra.

Ela deixará o cargo para ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal – por isso, tinha grande interesse de entregar o acordo que beneficia seu curral eleitoral antes de deixar o cargo.

Eduardo Gayer e Guilherme Pimenta

Estadao Conteudo

