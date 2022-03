Osaka passa fácil por Kerber e Jabeur e Collins confirmam favoritismo em Miami

Por Estadão - Estadão 4

Um dia após dizer que se sente em casa no Masters 1000 de Miami, a japonesa Naomi Osaka festejou sua segunda vitória na competição com um show diante da alemã Angelique Kerber. Arrasadora, precisou de somente 62 minutos para eliminar a cabeça de chave 13 com 6/2 e 6/3. O dia ainda marcou triunfos das favoritas Ons Jabeur e Danielle Colins e derrotas surpreendentes de Emma Raducanu e Elina Svitolina.

Osaka começou se impondo e foi logo abrindo 3 a 0 com uma quebra. Quando foi ameaçada no primeiro set, mostrou tranquilidade para salvar dois breakpoints. Fechou em 6/2 aproveitando a segunda chance para fechar.

O segundo set foi semelhante ao primeiro, com uma japonesa imponente e sem dar chances para a alemã. Depois de quebrar no game quatro, Osaka apenas trocou pontos para fechar no segundo match point, agora com 6/3. No sábado ela enfrenta a checa Karolina Muchova, que passou pela canadense Leylah Fernandez por 6/4 e 7/6 (7/3).

“Ela (Kerber) é a primeira jogadora de alto nível que derrotei este ano”, celebrou Osaka, revelando a estratégia para ganhar. “Entrei na partida querendo ditar o ritmo e meu poder nos golpes estava funcionando muito bem.”

Feliz com a “nova fase” na carreira, Osaka revelou que estar com a saúde em dia para desfrutar das partidas é o que a move neste momento. “Eu percebo que qualquer coisa que eu faça a partir deste ponto é como um bônus. Claro que quero ganhar todos os torneios que jogo, ganhar mais Grand Slams. Mas neste momento da minha vida, só quero ser grata por ser saudável”, enfatizou.

E completou: “Há muitos jogadores realmente bons que podem se machucar ou adoecer. Na verdade, nunca me machuquei. Minha carreira é bastante curta e tenho conseguido muito. Espero conseguir mais. Mas acho que preciso ficar com os pés no chão”, observou a japonesa que há algum tempo trata da saúde mental para estar bem nas quadras.

FAVORITAS OSCILAM

A segunda rodada contou com muitas cabeças de chave em quadra em Miami. E algumas surpresas. A tunisiana Ons Jabeur, número 8, largou bem, passando pela polonesa Magda Linette por 7/6 (7/1) e 6/2, enquanto a americana Danielle Colins, a número 9, precisou de três sets diante da húngara Anna Bondár, com 6/3, 3/6 e 6/4.

Emma Raducanu teve boa oportunidade para passar pela checa Katerina Siniakova. Cabeça de chave 11, a britânica sacou em 5/4 para fechar o terceiro set e vacilou. Perdeu a cabeça, o set e o jogo depois de abrir o duelo vencendo por 6/3. Levou a virada com 4/6 e 5/7.

Quem também decepcionou foi a ucraniana Elina Svitolina, que caiu diante da britânica Heather Watson. Depois de ver a rival sacar para fechar o jogo em 5/4 no terceiro set, a cabeça de chave 15 quebrou, fez 6 a 5 e teve um match para definir. Não aproveitou e caiu no tie-break, com 6/4, 3/6 e 7/6 (7/4) para a oponente.

