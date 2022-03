Bolsas da Europa fecham mistas, de olho em encontro de líderes sobre guerra

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta quinta-feira, em meio à viagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à Bruxelas, onde discute a situação na Ucrânia e a adoção de medidas contra a ofensiva militar da Rússia. PMIs de economias importantes do Velho Continente e comentários de dirigentes dos bancos centrais de EUA e zona do euro também ficaram em foco.

Continua depois da publicidade

Neste contexto, o índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,21%, aos 453,07 pontos.

Uma das praças que terminaram o dia em território positivo, o índice FTSE 100, de Londres, fechou em alta de 0,09%, aos 7.467,38, apoiado por ações de empresas ligadas à extração de metais preciosos, como a anglo-mexicana Fresnillo (+5,73%) e a anglo-russa Polymetal (+20,73%).

Advertisement

Discussões sobre o conflito na Ucrânia por lideranças globais movimentaram os mercados europeus nesta quinta. O Grupo dos Sete (G7), a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a Casa Branca divulgaram comunicados em que condenaram a ação russa. O G7 ainda afirmou que está dando passos para reduzir a dependência da energia russa, embora sem especificar eventuais medidas.

Continua depois da publicidade

Segundo a Capital Economics, um bloqueio completo das importações de commodities energéticas produzidas na Rússia teria um forte impacto sobre a economia europeia e ações no continente, que acabariam por ter apresentar performance inferior ao mercado acionário americano nos próximos anos.

De olho nesta conjuntura e no resultado melhor que o esperado de índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da Alemanha, o índice DAX, de Frankfurt, fechou em baixa modesta de 0,07%, aos 14.273,79 pontos. Já o parisiense CAC 40 terminou em baixa de 0,39%, aos 6.555,77 pontos.

Além do dado alemão, foram divulgados os PMIs compostos do Reino Unido e da zona do euro, que também recuaram, mas ficaram acima das expectativas do mercado.

Continua depois da publicidade

Na esfera da política monetária, dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e do Banco Central Europeu (BCE) adotaram postura hawkish em comentários nesta quinta, incluindo os presidentes do Fed de Chicago, Charles Evans, e de Minneapolis, Neel Kashkari, entre os mais dovishs da atual composição do BC americano.

O dia também contou com falas do membro do Conselho do Fed Christopher Waller, e do dirigente do BCE Frank Elderson, que não excluiu a possibilidade de um aumento de juro na zona do euro em 2022.

Entre outros mercados acionários, o índice FTSE MIB subiu 0,42%, aos 24.401,48 pontos, em Milão, enquanto o madrilenho IBEX 35 fechou em queda de 0,28%, aos 8.305,10 pontos. Por fim, o PSI 20, de Lisboa, teve alta de 0,49%, aos 5.802,97 pontos.

Em Moscou, o índice Moex fechou em alta de mais de 4%, na sessão que marcou a retomada das negociações de ações na bolsa local, após um mês de suspensão por conta do início da ofensiva militar na Ucrânia.

André Marinho e Gabriel Caldeira

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].