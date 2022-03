Santos e Binance lançam coleção de caixas misteriosas à torcida com NFTs

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Os torcedores do Santos que gostam de tecnologia poderão adquirir a coleção “Santos FC Hat-Trick: Primeira”, produto da Binance, maior provedora global de infraestrutura para ecossistema blockchain e criptomoedas. São caixas misteriosas de NFTs em três séries para os torcedores, ao custo de quatro SANTOS Fan Tokens.

Continua depois da publicidade

Um dos produtos mais disputados do Binance NFT Marketplace é a caixa misteriosa, cujo conteúdo só é revelado após a compra. A coleção possui três séries. A primeira apresenta sete tipos diferentes de animações em 3D para as camisas número 1 (branca), número 2 (listrada), goleiros e de treino.

Os torcedores podem receber recompensas exclusivas como camisa autografada, ingressos para um jogo do Santos, visitas ao Memorial das Conquistas, tokens da próxima coleção do clube, vales-presente no valor de 2 Santos Fan Token e chamadas de vídeo com os ídolos Marcos Leonardo e Ricardo Goulart.

Advertisement

Cinco torcedores, detentores de fan tokens, em outra ação da Binance, foram até Lisboa, em Portugal, para participar das festividades dos 60 anos da conquista do Mundial de Clubes pelo Santos contra o Benfica. A festa contou com a presença de Pepe e Lima, que fizeram parte da equipe santista.

Continua depois da publicidade

MUITO OBRIGADO!

Nesta quarta-feira, a direção do Santos anunciou o encerramento de acordo com mais um parceiro. Prestes a fechar com um novo patrocinador master, o Santos agradeceu o apoio da Dafabet. “A parceria com a Dafabet, empresa de apostas online, chega ao fim, mas deixa uma história linda de apoio ao Peixão. Nós agradecemos demais a contribuição nesse período!”

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].