Lollapalooza 2022: Confira todas as atrações do primeiro dia

Após dois anos sem acontecer por causa da pandemia, o Lollapalooza está de volta nos dias 25, 26 e 27 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com a pompa do grande evento que ele carrega. Pompa que se justifica ao conferir os artistas convidados a participar desta edição de retorno, que contará com muitos astros internacionais e nacionais.

Para você que vai e ainda está perdido entre tantos shows e palcos, o Estadão preparou um guia em três partes – uma para cada dia de apresentações, contando mais sobre os artistas participantes, divididos por seus respectivos palcos. Confira as atrações do primeiro dia:

Palco Budweiser

Detonautas – 13h05 – 13h50

Responsáveis pela abertura do palco Budweiser, a clássica banda de rock surgida no final dos anos 90 vem no embalo do lançamento de um novo EP. Esperança foi gravado durante a pandemia e traz da regravação de clássicos, como Amanhã é 23, do Kid Abelha, até músicas inéditas, como Tudo Pode Acontecer. Ainda sim, há a promessa de clássicos do começo dos anos 2000 serem tocados, como Olhos Certos.

Turnstile – 14h45 – 15h30

Formada no ano de 2010, em Baltimore, a banda parte para o hardcore punk, com toques de guitarras pesados e profundos. Em agosto de 2021, o terceiro álbum, Glow On, foi lançado, estreando em #30 na Billboard 200 e a Rolling Stone listou Glow On em #8 em sua lista dos 50 melhores álbuns de 2021.

LP – 16h40 – 17h40

Laura Pergolizzi, mais conhecida por seu nome artístico, LP, é uma compositora – que já escreveu para Cher, Christina Aguilera e outras, e cantora de rock. Nessa parte, com 6 álbuns lançados, o último é Churches, de dezembro de 2021. LP compôs grande parte do álbum em San José del Cabo, no México.

Machine Gun Kelly – 18h50 – 20h05

Machine Gun Kelly é um músico americano que atua em sua carreira como rapper, cantor e compositor desde 2012. Os fãs brasileiros serão os primeiros a conferir a apresentação ao vivo do novo álbum do cantor, Mainstream Sellout. MGK vem soltando algumas músicas e a tracklist aos poucos até o lançamento, no dia 25 de março.

The Strokes – 21h15 – 22h45

Formada em 1998, The Strokes é uma banda de rock estadunidense de Nova York e uma das headliners do festival. A promessa é a de apresentar as músicas clássicas da banda, como Last Nite e You Only Live Once, em um mix com o seu último álbum, The New Abnormal, lançado em 2020, durante a pandemia.

Palco Onix

jxdn – 13h55 – 14h40

Jaden Hossler, ou jxdn, é um cantor, compositor de 21 anos, vindo do Tennessee. Jndx traz a pegada do emo e punk pop do início dos anos 2000, mas reformulado com a adição do trap, pegada que faz sucesso no TikTok. Seu último álbum, Tell Me About Tomorrow, lançado em 2020, foi produzido por Travis Barker, baterista da banda lendária Blink 182.

The Wombats – 15h35 – 16h35

Britânicos de Liverpool, The Wombats é mais uma banda de rock vinda da leva do final dos anos 90. O show promete uma mistura dos clássicos entre os 6 discos e 9 EP ‘s da banda com músicas de seu novo álbum lançado esse ano, Fix Yourself, Not The Word.

Doja Cat – 20h10 – 21h10

Headliner do dia, a rapper Doja Cat vem pela primeira vez ao Brasil. Doja já foi nomeada 11 vezes ao Grammy, ganhou 3 estatuetas no MTV Video Music Awards e suas músicas dominam as trends de virais nas redes sociais. É dona de sucessos como Moo!, Say So. Seu último álbum, Planet Her, de 2021, passou três semanas consecutivas no número 2 na lista da Billboard 200.

Palco Adidas

Edgar – 13h05 – 13h50

Abrindo o Palco adidas, o rapper Edgar, com 28 anos, vindo de Guarulhos, traz o frescor de suas composições, que já foram utilizadas por muitos artistas, incluindo Elza Soares, que gravou Exú nas Escolas. Ultraleve, seu último álbum, foi lançado em maio de 2021.

Matuê – 14h45 – 15h30

Ícone do movimento trap no Brasil, Matuê iniciou sua carreira em 2015 no reggae e no seguinte foi para o trap. Mesmo com somente um álbum lançado em 2020, o cantor coleciona algumas platinas por seus muitos singles lançados, dentre eles Quer Voar, 777-666 e M4.

Pabllo Vittar – 16h40 – 17h40

Dispensando apresentações, Pabllo será uma das maiores atrações nacionais do dia. No ano passado, a Drag Queen surpreendeu ao trazer no EP Batidão Tropical regravações de clássicos da Companhia do Calypso e de outras bandas do Tecnobrega. Já em 2021, lançou o seu primeiro álbum ao vivo, I AM PABLLO. A expectativa é para um show com um mix de todos os seus maiores sucessos, contidos no ao vivo.

Caribou – 18h50 – 19h50

Caribou é um músico canadense de eletrônica e folktrônica. Com sete álbuns lançados e um punhado de EPs e singles, o seu último disco foi o Sunddely, de 2020. Já o seu trabalho mais recente é o single You Can Do It.

Jack Harlow – 21h15 – 22h15

Jack Harlow é um rapper americano de 24 anos que começou a fazer sucesso em 2020, com Whats Poppin. O cantor mantém parcerias com outros artistas, como Lil Nas X. Juntos eles conquistaram o primeiro lugar na Billboard no ano passado com Industry Baby. O rapper acaba de anunciar o lançamento de seu novo álbum, Come Home The Kids Miss You, com lançamento programado para o dia 6 de maio.

Palco Perry’s by Doritos

Beowülf – 12h30 -13h15

João Luccas Caracas, nome por trás do projeto Beowülf, é o DJ, produtor e músico, que começou o seu projeto de uma forma muito misteriosa nos palcos do Ultra Brasil em 2016. Baterista desde os 10 anos de idade, possui formação musical e já fez parte de vários projetos paralelos, inclusive bandas. Em 2019, estreou no palco New Dance Order do Rock in Rio, com participação especial do cantor Paulo Ricardo – juntos eles assinaram o tema do Big Brother 2020.

Barja – 13h30 – 14h15

Thais Barja é uma DJ, cantora e produtora musical, de voz marcante, com graves potentes.

Foi semifinalista do programa Ídolos em 2008, e vem se destacando através de parcerias com outros grandes artistas, como Alok, Gabe e Alex Koen. Após nove anos cantando soul, ela adequou sua voz para acompanhar o novo estilo na música eletrônica.

Meca – 14h30 – 15h25

Matheus Meca vem de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, se destaca por ser plural musicalmente e traz batidas cheias de melodia. Ele vem se destacando por sua sensibilidade musical, carisma e habilidade impecável de conduzir as pistas.

VINNE – 15h40 – 16h35

Vinne lançou seu primeiro hit aos 18 anos e, desde então, conquistou grande destaque na cena eletrônica brasileira e internacional. Fazendo músicas que se tornam hits com grande visibilidade. Agora faz parte do casting de artistas da gravadora holandesa Revealed Recordings, Vivendo um importante momento de internacionalização da carreira.

JetLag Music- 16h50 – 17h45

JetLag é uma dupla brasileira de música eletrônica, formada pelos DJs Paulo Velloso e Thiago Mansur. A dupla ficou conhecida em 2017 após lançar um remix de “Trem Bala”, da cantora Ana Vilela. Seu último lançamento foi o single Times, em parceria com Vitor Bueno e Allexis.

070 Shake – 18h00 – 18h45

Danielle Balbuena, ou 070 Shake, é uma rapper/cantora de 24 anos vinda de New Jersey. A rapper assinou em 2017 com a G.O.O.D. Music que é a gravadora que Kanye West fundou em 2004. Ela faz parte do coletivo musical 070, que lançou uma mixtape juntos intitulada The 070 Project: Chapter 1. Em 2020 lançou o álbum Modus Vivendi e seu último single é Perfect Weapon.

Ashnikko – 19h00 – 20h00

Ashton Nicole Casey, conhecida como Ashnikko, é uma cantora, compositora e rapper da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Em junho de 2020, lançou em parceria com Grimes, a música Cry. Menos de um mês depois, lançou Daisy, na qual já havia performado antes em alguns shows. A música se tornou um viral no TikTok.

Chris Lake – 20h15 – 21h15

Lake é um DJ escocês, na ativa desde 2002, mas que vive seu auge hoje, em um momento de reinvenção. Em 2017 ele começou o ano com uma nova gravadora chamada “Black Book Records”. Seu último single é de 2021, com A Drug From God.

Alan Walker – 21h30 – 22h30

Alan Walker é DJ e produtor musical do Reino Unido. Ficou conhecido pelo single “Faded”, que recebeu certificado de diamante na Alemanha e multi-platina em mais de 10 países. Em 2018, ficou na 36ª posição na lista da DJ Mag. Seu último single é Hello Word, em parceria com a cantora Torine, lançado em 2022.

