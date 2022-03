ACM Neto tem 66% na Bahia; Roma, 5%, e Jerônimo, 4%, aponta diz Genial/Quaest

Por Estadão - Estadão 6

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), lidera a disputa pelo governo da Bahia com 66% das intenções de voto no primeiro turno, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23.

Pré-candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), o ministro da Cidadania, João Roma (Republicanos) vem em segundo lugar, com 5%. O secretário estadual de Educação, Jerônimo Rodrigues (PT) aparece em terceiro, com 4%. Kléber Rosa (PSOL) tem 2%. Brancos e nulos, 14%. Indecisos, 9%.

Apoios presidenciais

Recém-lançado pelo PT na disputa estadual após os senadores Jaques Wagner (PT) e Otto Alencar (PSD) desistirem de concorrer, Jerônimo ganha impulso incomum nas intenções de voto quando apresentado ao eleitor como nome apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo governador Rui Costa.

Neste cenário, Jerônimo chega a 37% e diminui para 6 pontos porcentuais a diferença para ACM, que aparece com 43%. Com apoio de Bolsonaro, Roma sobe de 5% para 9%. O levantamento coloca o ex-prefeito de Salvador como independente, já que ele não declarou se dará palanque a algum presidenciável.

Segundo turno

Em segundo turno, ACM Neto venceria a disputa com 72% em dois cenários, um com Jerônimo e outro com Roma como oponentes. Em ambos os casos, os dois teriam 10%.

Senado

A pesquisa também mostra as intenções de voto para senador. Pré-candidato à reeleição, Otto Alencar lidera com 21%. O ex-prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (União Brasil), tem 13%. Vice-governador da Bahia e pré-candidato ao Senado na chapa de ACM Neto, João Leão (PL) vem em terceiro lugar, com 12%.

O deputado federal Márcio Marinho (Republicanos) soma 7%, enquanto a médica bolsonarista Raíssa Soares (PL) aparece com 6%. O deputado federal Marcelo Nilo (PSB) tem 4%, e a lanterna na disputa é de Tâmara Azevedo (PSOL), com 3%. Brancos e nulos somam 26%. Indecisos, 9%.

O levantamento ouviu 1.140 pessoas em 64 municípios baianos de forma presencial, entre os dias 16 e 19 de março. A margem de erro é de 2,9 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BA-06141/2022.

