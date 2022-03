COB surpreende e anuncia demissão de Jorge Bichara da vaga de Diretor de Esportes

Por Estadão - Estadão 10

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou a demissão do Diretor de Esportes Jorge Bichara na tarde desta terça-feira, em nota publicada no site oficial da entidade. Segundo a publicação, o cargo será assumido de forma interina por Rogério Sampaio, diretor-geral do COB.

“O Comitê Olímpico do Brasil comunica que Jorge Bichara deixa seu quadro de colaboradores nesta terça-feira. A entidade agradece ao profissional pelos serviços prestados ao longo de sua trajetória. De maneira interina, a área de Esportes fica sob responsabilidade do diretor-geral, Rogério Sampaio”, informou a nota oficial do COB.

A trajetória de Jorge Bichara como Diretor de Esportes do COB teve início em 2016. A nomeação aconteceu na gestão do ex-presidente Carlos Arthur Nuzman. Ele assumiu o cargo interinamente após saída de Marcus Vinicius Freire, após a Olimpíada do Rio 2016, e depois foi oficializado na função.

Bichara trabalhava no COB desde 2005. Ele é considerado responsável pelo recorde de medalhas conquistado pelo Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e na Olimpíada de Tóquio 2020, na qual o Brasil conquistou 21 medalhas (12º lugar no quadro geral) e subiu ao pódio em 13 modalidades.

Já Rogério Sampaio foi nomeado como diretor-geral do Comitê Olímpico Brasileiro em 2018 na gestão de Warlindo Carneiro da Silva Filho. Rogério é campeão olímpico de judô, com medalha de ouro ganha em 1992, em Barcelona.

